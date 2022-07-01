Які комплекси ППО потрібні Україні, щоб збивати російські ракети Х-22

Ракети Х-22 здатні розвивати швидкість до 4 000 км/год для їхнього перехоплення потрібні комплекси, здатні розвивати ще більшу швидкість.

Спікер Командування Військово-повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі "Радіо Свободі" розповів, що потрібно, щоб збивати російські ракети Х-22.

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За словами Ігната, українська армія не має засобів, які б могли збивати високошвидкісні ракети Х-22. У ЗСУ є протиповітряна оборона, а не протиракетна. При цьому дуже рідко, але українські екіпажі збивають подібні ракети.

"Для розуміння — ракета повинна збити ракету. Тактико-технічні характеристики повинні бути вищими за ракету, яка летить на ураження наземної цілі", — пояснив Юрій Ігнат.

Такі системи ПРО є в Польщі та Румунії, такі комплекси украй необхідні для України.

За словами спікера, ракети випускають стратегічні бомбардувальники Ту-22, які підлітають у Курській області близько до кордонів України, але водночас не заходять у зону дії ППО. Звідти вони завдають ударів по північних та центральних регіонах України. Тому підрозділи ППО мають лічені хвилини на реакцію.

Які комплекси можуть збивати російські ракети?

Російські ракети Х-22 здатні розвивати швидкість до 4 000 км/год. Видання Defense Express припускає, що Ігнат мав на увазі ЗРК Patriot і систему протиракетної оборони THAAD. Американський Patriot здатний перехоплювати повітряні цілі зі швидкістю до 5 700 км/год. Ракета MIM-104C збиває цілі зі швидкістю польоту до 5 000 км/год, а MIM-104A/B до 3 000 км/год.

[ + – ] ЗРК Patriot

Ракети Комплексу THAAD можуть розвивати швидкість до 10 000 км/год. При цьому перше успішне застосування комплексу було в січні 2022 року в Саудівській Аравії. Було збито балістичну ракету, націлену на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеській області. Унаслідок атаки загинуло 17 людей. Ракети влучили в житловий будинок і базу відпочинку.

Удару по ТЦ у Кременчуці також було завдано ракетою Х-22, у ній міститься понад 900 кг вибухової речовини.