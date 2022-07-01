Какие комплексы ПВО нужны Украине, чтобы сбивать российские ракеты Х-22

Ракеты Х-22 способны развивать скорость до 4000 км/ч для их перехвата нужны комплексы, способные развивать еще большую скорость.

Спикер Командования Военно-воздушных сил Юрий Игнат в комментарии "Радио Свободе" рассказал что нужно, чтобы сбивать российские ракеты Х-22.

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По словам Игната, у украинской армии нет средств, которые бы могли сбивать высокоскоростные ракеты Х-22. В ВСУ есть противовоздушная оборона, а не противоракетная. При этом крайне редко, но украинские экипажи сбивают подобные ракеты.

"Для понимания — ракета должна сбить ракету. Тактико-технические характеристики должны быть выше ракеты, которая летит на поражение наземной цели", — пояснил Юрий Игнат.

Такие системы ПРО есть в Польше и Румынии, такие комплексы крайне необходимы для Украины.

По словам спикера, ракеты выпускают стратегические бомбардировщики Ту-22, которые подлетают в Курской области близко к границам Украины, но при этом не заходят в зону действия ПВО. Оттуда они наносят удары по северным и центральным регионам Украины. Поэтому у подразделений ПВО есть считанные минуты на реакцию.

Какие комплексы могут сбивать российские ракеты?

Российские ракеты Х-22 способны развивать скорость до 4000 км/ч. Издание Defense Express предполагает, что Игнат имел в виду ЗРК Patriot и систему противоракетной обороны THAAD. Американский Patriot способен перехватывать воздушные цели со скоростью до 5700 км/ч. Ракета MIM-104C сбивает цели со скоростью полета до 5000 км/ч, а MIM-104A/B до 3000 км/ч.

[ + – ] ЗРК Patriot

Ракеты Комплекса THAAD могут развивать скорость до 10 000 км/ч. При этом первое успешное применение комплекса было в январе 2022 года в Саудовской Аравии. Была сбита баллистическая ракета, нацеленная на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате атаки погибло 17 человек. Ракеты попали в жилой дом и базу отдыха.

Удар по ТЦ в Кременчуге также был нанесен ракетой Х-22, в ней содержится более 900 кг взрывчатого вещества.