Сім'ї загиблих унаслідок обстрілу ТЦ у Кременчуці отримають по 100 000 гривень, — мер

За словами Віталія Малецького, поховають загиблих в окремому секторі "Алеї Слави" на Свіштівському цвинтарі.

Міська рада Кременчука ухвалила рішення виплатити сім'ям загиблих внаслідок удару по ТЦ "Амстор" по 100 тисяч гривень замість 50 000. Про це повідомив кременчуцький голова Віталій Малецький у фейсбуці.

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За його словами, весь Кременчук об'єднався тим, щоб допомагати сім'ям загиблих, а також сумує за загиблими.

"Збільшуємо вдвічі допомогу сім'ям загиблих у ТЦ Амстор. Разом із депутатами міської ради ухвалили рішення про збільшення виплати від усієї кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 грн кожній родині загиблого у цій страшній трагедії", — заявив Малецький.

Він також додав, що міськрада виділила кошти на поховання всіх загиблих. Їх поховають в окремому секторі "Алеї Слави" Свіштівського цвинтаря, але місце можуть змінити родичі загиблих за бажання.

Унаслідок атаки ЗС РФ загинула 21 людина, ще одна вважається зниклою безвісти. Як зазначив мер, рятувальникам залишилося розібрати менше ніж 10% завалів.

Нагадаємо, СБУ встановила обставини ракетного удару по ТЦ у Кременчуці. Зібрані докази свідчать, що ЗС РФ усвідомлено завдали удару по цивільному об'єкту.

Президент РФ Путін заявив, що жодного теракту в Кременчуці не було, їхня армія не стріляє по мирних об'єктах.