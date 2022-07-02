Семьи погибших в результате обстрела ТЦ в Кременчуге получат по 100 000 гривен, — мэр

По словам Виталия Малецкого, похоронят погибших в отдельном секторе "Алеи Славы" на Свиштовском кладбище.

Городской совет Кременчуга принял решение выплатить семьям погибших в результате удара по ТЦ "Амстор" по 100 тысяч гривен вместо 50 000. Об этом сообщил кременчугский голова Виталий Малецкий в Фейсбуке.

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По его словам, весь Кременчуг объединился тем, чтобы помогать семьям погибших, а также скучает по погибшим.

"Увеличиваем в два раза помощь семьям погибших в ТЦ Амстор. Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всей кременчугской громады с 50 000 до 100 000 грн каждой семье погибшего в этой страшной трагедии", — заявил Малецкий.

Он также добавил, что горсовет выделил средства на захоронение всех погибших. Их захоронят в отдельном секторе "Алеи Славы" Свиштовского кладбище, но место могут изменить родственники погибших при желании.

В результате атаки ВС РФ погиб 21 человек, еще один числится как без вести пропавший. Как отметил мэр, спасателям осталось разобрать меньше 10% завалов.

Напомним, СБУ установила обстоятельства ракетного удара по ТЦ в Кременчуге. Собранные доказательства говорят о том, что ВС РФ осознанно нанесли удар по гражданскому объекту.

Президент РФ Путин заявил, что никакого теракта в Кременчуге не было, их армия не стреляет по мирным объектам.