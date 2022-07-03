"Вони битимуться до кінця". Ігор Гіркін закликав Росію не брати в полон українців

Колишній "міністр оборони ДНР" вважає, що українці вбиватимуть росіян до останнього, доки не потраплять у полон.

Колишній глава донецьких бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) у черговому відеозверненні у своєму Тelegram-каналі назвав ганьбою ситуацію зі звільненням українців із російського полону.

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"Тепер будь-який нацист, скільки б він не вбив, битиметься до кінця, не втіче, а битиметься до кінця, а потім здасться в полон у повній впевненості, що його обов'язково виміняють. А в полоні ще вилікують і нагодують російські унтерменші. Це ганьба", — заявив Гіркін.

За його словами, якщо російська влада заявила про те, що не братиме в полон українців чи братиме, але не мінятиме їх, а потім робить усе навпаки, то це можна назвати лише ганьбою.

"Коли влада каже, що в жодному разі не відпустимо, а потім буквально через пару тижнів звільняємо, в обмін природно, то це ганьба. І інакше це ніяк не назвати", — каже Гіркін.

Колишній глава донецьких бойовиків вважає таку ситуацію ознакою "розхлябаності державної влади" в Росії. Гіркін вважає, що в Москві не розуміють, що РФ вплуталася у "велику, важку, тривалу, криваву війну".

Також Гіркін вважає, що російська влада повинна позбавитися тих людей, які мають поразницькі настрої та можуть зрадити у вирішальний момент.

"У цій війні потрібна консолідація. Нормальна консолідація та очищення цієї влади від слабких елементів, поразників і тих людей, які у вирішальний момент можуть зрадити або втекти", — говорить Гіркін.

Нагадуємо, що Ігор Гіркін порівняв Росію з нацистською Німеччиною та передбачив її поразку у війні з Україною. Він вважає, що деякі представники військово-політичного керівництва РФ роблять усе, щоби Росія програла цю війну.

Також Фокус писав про те, що Ігор Гіркін закликав мешканців Луганська й Донецька евакуюватися зі своїх міст. На його думку, захисту від української артилерії немає.

Нагадуємо також, що колишній лідер бойовиків на сході України заявив, що Путіна оточує команда, яка провалила всі поставлені завдання у війні проти України.