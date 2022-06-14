"Закінчить як Каддафі, а РФ — як Лівія": Гіркін розкритикував Путіна та його оточення (відео)

Терорист вважає, що Володимира Путіна оточує команда, яка провалила всі поставлені перед ними завдання у війні проти України. І додав, що питання також є до ФСБ і МВС РФ.

Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) виступив із відкритою критикою президента РФ Володимира Путіна. Він заявив, що якщо глава Кремля не змінить хоча б частину команди, то на нього чекає доля Муаммара Каддафі (лідер Лівії, який загинув унаслідок самосуду повстанців, що захопили його в полон, — ред), а Росію — доля Лівану, "де всі воюють проти всіх". Про це колишній бойовик ДНР сказав у розмові з колишнім російським військовим полковником Володимиром Квачковим.

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За словами Гіркіна, у команді президента РФ "не лише злодій на злодії", але вони провалили всі поставлені перед ними завдання у війні проти України.

"Розвідку провалили в мотлох: і політичну, і військову. Армія не може воювати нормально, бо нічим. ФСБ не може зловити злочинців, які тікають закордон натовпами... Урганта, який поливає Росію гі*ном і закликає підтримувати Україну. Його навіть ніхто не намагається заарештувати. Це також питання до ФСБ, до МВС, до прокуратури", — сказав він.

Бойовик "ДНР" заявив, що якщо Володимир Путін не поміняє команду у своєму оточенні, то він закінчить "у кращому випадку", як Слободан Мілошевич (перший президент Сербії, якого трибунал у Гаазі звинуватив у численних злочинах проти людства та порушеннях Женевської конвенції, загинув у очікуванні вироку — ред), а в гіршому — як Муаммар Каддафі (лідер Лівії, який загинув унаслідок самосуду повстанців, що захопили його в полон, — ред).

"Із ним також може покінчити вся країна. Перетворення РФ на Лівію, де воюють проти всіх, більш ніж можливе. При чому з частковою іноземною окупацією, з повним остаточним розвалом країни та позбавленням навіть залишків незалежності", — заявив Гіркін.

Колишній "міністр оборони ДНР" додав, що розраховує, що в РФ буде введено воєнний стан, мобілізація та "просто адекватні дії як на військовій, так і на дипломатичній ниві".

"Якщо ж цього не буде — ця чудова команда вміє лише грабувати, мародерити та програвати. Нічого, крім розгромної поразки, ми не отримаємо", — заявив він.

Нагадаємо, 11 червня Ігор Гіркін заявив, що українські військові вибили "донецьку піхоту" на 70%, а щоб заповнити втрати в живій силі, росіяни знову розпочали мобілізацію в ОРДЛО. За його словами, ЗСУ створили ударне угруповання для повернення Херсона, він висловив побоювання, що ЗС РФ не зможе його утримати.

Раніше, 30 травня терорист заявив, що якщо РФ зазнає поразок, то ЗСУ підуть у наступ у Крим, Кубань, Ростов "і взагалі куди завгодно".