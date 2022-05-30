"Війна – не сафарі. Україна піде на Крим, Кубань та Ростов", – Стрєлков

Терорист і полковник ФСБ у відставці Ігор Стрєлков-Гіркін попередив, що Україна має всі можливості для розвитку контрнаступу на таких напрямках: Крим, Кубань, Ростов

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На брифінгу у РФ полковник ФСБ у відставці, колишній ватажок терористів, який обіймав посаду міністра оборони так званої "ДНР", Ігор Гіркін попередив про можливий контрнаступ України. Що в разі подальшої поразки Росії "Україна зможе наступати в напрямку Криму, Кубані та Ростова", — сказав Гіркін.

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Під час брифінгу у РФ на питання про ймовірну перемогу України в російсько-українській війні, Ігор Гіркін відповів, що як тільки Росія почне зазнавати поразки, ЗСУ підуть у контрнаступ не лише на Донбас і Крим, вони рушать і на Ростов, і на Кубань, і "загалом усюди, куди зможуть".

"Якщо Росія почне зазнавати поразки у війні, українські війська підуть не лише на Крим, вони підуть і на Ростов, і на Кубань, і скрізь, наскільки в них вистачить сил та можливостей", — заявив він. — Не буде перемир'я, буде війна. Це — не сафарі. Єдине, коли Україна може піти на перемир'я, це якщо їй буде потрібно перепочинок... короткострокове перемир'я — щоб відновити сили".

[ + – ] Відеобрифінг Ігоря Стрєлкова

Нагадаємо, раніше Гіркін констатував, що "спецоперація" Росії в Україні провалилася". Весь цивілізований світ повірив, що Україна може протриматися довго, тому підтримує її всіма способами. Як розповідає Гіркін, стратегічний план першого етапу "спецоперації" РФ будувався на підставі абсолютно хибного уявлення про оперативну ситуацію в Україні, він мав "рішучі цілі", але провалився. Після цього Кремль розгорнув так званий другий етап — "сильно урізаний", що передбачав розгром українських військ і захоплення всієї території Донбасу. Після цього Москва сподівалася досягти з Україною якихось компромісних домовленостей.

Колишній ватажок терористів упевнений, що на розгром ЗСУ чекати не варто. Гіркін пророкував армії РФ величезні втрати під час спроби взяти Донбас. Полковник ФСБ у відставці зазначив, що прорив російських сил углиб України на початку повномасштабного вторгнення закінчився "пшиком", а актуальна друга фаза наступу РФ перетворилася на "кривавий тягни-штовхай".

В Україні Гіркіна звинувачують у створенні терористичної організації та здійсненні терактів в Україні. В Нідерландах він проходить підозрюваних до авіакатастрофи Boeing 777, що сталася 17 липня 2014 року.