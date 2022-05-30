"Война – не сафари. Украина пойдет на Крым, Кубань и Ростов", – Стрелков

Террорист и полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков-Гиркин предупредил, что у Украины есть все возможности для развития контрнаступления на таких направлениях: Крым, Кубань, Ростов

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На брифинге в РФ полковник ФСБ в отставке, бывший главарь террористов, занимавший должность министра обороны так называемой "ДНР", Игорь Гиркин предупредил о возможном контрнаступлении Украины. Что при дальнейшем поражении России "Украина сможет наступать по в наплавлении Крыма, Кубани и Ростова", — сказал Гиркин.

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Во время брифинга в РФ на вопрос о вероятной победе Украины в российско-украинской войне, Игорь Гиркин ответил, что как только Россия начнет терпеть поражение, ВСУ пойдут в контрнаступление не только на Донбасс и Крым, они двинутся и на Ростов, и на Кубань, и "вообще всюду, куда смогут".

"Если Россия начнет терпеть поражение в войне, украинские войска пойдут не только на Крым, они пойдут и на Ростов, и на Кубань, и везде, насколько у них хватит сил и возможностей", – заявил он. — Не будет никакого перемирия, будет война. Это – не сафари. Единственное, когда Украина может пойти на перемирие, это если ей потребуется передышка… краткосрочное перемирие – чтобы восстановить силы".

[ + – ] Видеобрифинг Игоря Стрелкова

Напомним, ранее Гиркин констатировал, что "спецоперация" России в Украине провалилась". Весь цивилизованный мир поверил, что Украина может продержаться долго, поэтому поддерживает ее всеми способами. Как рассказывает Гиркин, стратегический план первого этапа "спецоперации" РФ строился на основании совершенно ложного представления об оперативной обстановке в Украине. Он имел "решительные цели", но провалился. После этого Кремль развернул так называемый второй этап — "сильно урезанный", предусматривавший разгром украинских войск и захват всей территории Донбасса. После этого Москва надеялась достичь с Украиной каких-то компромиссных договоренностей.

Бывший главарь террористов уверен, что разгрома ВСУ ждать не стоит. Гиркин предрек армии РФ огромные потери при попытке взять Донбасс. Полковник ФСБ в отставке отметил, что прорыв российских сил вглубь Украины в начале полномасштабного вторжения окончился "пшиком", а актуальная, вторая фаза наступления РФ превратилась в "кровавый тяни-толкай".

В Украине Гиркина обвиняют в создании террористической организации и осуществлении терактов в Украине. В Нидерландах он проходит подозреваемых к авиакатастрофе Boeing 777, произошедшей 17 июля 2014 года.