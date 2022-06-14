"Закончит как Каддафи, а РФ как Ливия": Гиркин раскритиковал Путина и его окружение (видео)

Террорист считает, что Владимира Путина окружает команда, которая провалила все поставленные перед ними задачи в войне против Украины. И добавил, что вопросы также есть к ФСБ и МВД РФ.

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) выступил с открытой критикой президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что если глава Кремля не поменяет хотя бы часть команды, то его ждет судьба Муаммара Каддафи (лидер Ливии, погибший в результате самосуда захвативших его в плен повстанцев — ред), а Россию — судьба Ливана, "где все воюют против всех". Об этом бывший боевик "ДНР" сказал в разговоре с бывшим российским военным полковником Владимиром Квачковым.

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По словам Гиркина, в команде президента РФ "не только ворье на ворье", но они провалили все поставленные перед ними задачи в войне против Украины.

"Разведку провалили в хлам: и политическую, и военную. Армия не может воевать нормально, потому что нечем. ФСБ не может поймать преступников, которые убегают заграницу толпами… Урганта, который поливает Россию дер*мом и призывает поддерживать Украину. Его даже никто не пытается арестовать. Это тоже вопросы к ФСБ, к МВД, к прокуратуре", — сказал он.

Боевик "ДНР" заявил, что если Владимир Путин не поменяет команду в своем окружении, то он закончит "в лучшем случае" как Слободан Милошевич (первый президент Сербии, которого трибунал в Гааге обвинил в многочисленных преступлениях против человечества и нарушениях Женевской конвенции, погиб в ожидании приговора — ред), а в худшем — как Муаммар Каддафи (лидер Ливии, погибший в результате самосуда захвативших его в плен повстанцев — ред).

"С ним также может закончить вся страна. Превращение РФ в Ливию, где воюют против всех более чем возможно. При чем с частичной иностранной оккупацией, с полным окончательным развалом страны и лишением даже остатков независимости", — заявил Гиркин.

Бывший "министр обороны ДНР" добавил, что рассчитывает, что в РФ будет введено военное положение, мобилизация и "просто адекватные действия как на военном, так и на дипломатическом поприще".

"Если же этого не будет — эта замечательная команда умеет только грабить, мародерить и проигрывать. Ничего, кроме разгромного поражения мы не получим", — заявил он.

Напомним, 11 июня Игорь Гиркин заявил, что украинские военные выбили "донецкую пехоту" на 70%, а чтобы восполнить потери в живой силе россияне снова начали мобилизацию в ОРДЛО. По его словам, ВСУ создали ударную группировку для возвращения Херсона, он выразил опасения, что ВС РФ не смогут его удержать.

Ранее, 30 мая террорист заявил, что если РФ будет терпеть поражения, то ВСУ пойдут в наступление в Крым, Кубань, Ростов "и вообще куда-угодно".