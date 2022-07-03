"Они будут драться до конца". Игорь Гиркин призвал Россию не брать в плен украинцев

Бывший "министр обороны ДНР" считает, что украинцы будут убивать россиян до последнего, пока не попадут в плен.

Бывший глава донецких боевиков Игорь Гиркин (Стрелков), в очередном видеообращении в своем Тelegram-канале, назвал позором ситуацию с освобождением украинцев из российского плена.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Теперь любой нацист сколько бы он не убил будет драться до конца, не побежит, а будет драться до конца, а потом сдастся в плен в полной уверенности, что его обязательно выменяют. А в плену еще вылечат и накормят русские унтерменши. Это позор", — заявил Гиркин.

По его словам, если российская власть заявила о том, что не будет брать в плен украинцев или брать, но не менять их, а потом делает все наоборот, то это можно назвать только позором.

"Когда власть говорит, что ни в коем случае не выпустим, а потом буквально через пару недель освобождаем, в обмен естественно, то это позор. И по-другому это никак не назвать", — говорит Гиркин.

Бывший глава донецких боевиков считает такую ситуацию признаком "расхлябанности государственной власти" в России. Гиркин счиает, что в Москве не понимают, что РФ ввязалась в "большую, тяжелую, длительную, кровавую войну".

Также Гиркин считает, что российская власть должна избавиться от тех людей, которые имеют пораженческие настроения и могут предать в решающий момент.

"В этой войне нужна консолидация. Нормальная консолидация и очищение этой власти от слабых элементов, пораженцев и тех людей, которые в решающий момент могут предать или сбежать", — говорит Гиркин.

Напоминаем, что Игорь Гиркин сравнил Россию с нацистской Германией и предрек ей поражение в войне с Украиной. Он считает, что некоторые представители военно-политического руководства РФ делают все, чтобы Россия проиграла эту войну.

Также Фокус писал о том, что Игорь Гиркин призвал жителей Луганска и Донецка эвакуироваться из своих городов. По его мнению, защиты от украинской артиллерии не существует.

Напоминаем также, что бывший лидер боевиков на востоке Украины заявил, что Путина окружает команда, которая провалила все поставленные задачи в войне против Украины.