"Сильне задимлення в районі залізничного вокзалу": у Херсоні пролунали вибухи (відео)

За даними очевидців, після вибухів почалася сильна пожежа. На місці події здіймається густий чорний дим.

У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи біля залізничного вокзалу. Про це повідомляє "Суспільне Херсон".

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В обласному центрі повітря піднімається густий чорний дим. До цього повідомлялося про звук вибухів. Імовірно, це був склад боєприпасів військ РФ.

У телеграм-каналі "Ху*вий Херсон" відзначають, що щось дуже горить. На місці пожежі густі хмари диму. Там також закликали місцевих жителів відправляти координати розташування техніки/складів і особового складу ворога в офіційний бот. Однак після цього потрібно видалити фото й чат.

Також є інформація про збиття ракети в Скадовську окупантами. Ракета впала в районі житлової забудови, інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, російські окупанти заблокували жителям Херсонщини YouTube та Instagram. Вони вважають, що соцмережа та відеохостинг — екстремістські.

Також військовий експерт Ніл Мелвін вважає, що вирішальна битва буде на півдні України, а не на сході.