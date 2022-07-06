"Сильное задымление в районе жд вокзала": в Херсоне прогремели взрывы (видео)

По данным очевидцев, после взрывов начался сильный пожар. На месте происшествия вздымается густой черный дым.

Во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщает "Суспільне Херсон".

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В областном центре в воздух поднимается густой черный дым. До этого сообщалось о звуке взрывов. Предположительно это был склад боеприпасов войск РФ или склад с пластиком.

В телеграм-канале "Ху*вый Херсон" отмечают, что что-то очень сильно горит. На месте пожара густы клубы дыма. Там также призвали местных жителей отправлять координаты расположения техники/складов и личного состава врага в официальный бот. Однако после этого нужно удалить фото и чат.

Также есть информация о сбитии ракеты в Скадовске оккупантами. Ракета упала в районе жилой застройки, информации о пострадавших на данный момент нет.

Напомним, российские оккупанты заблокировали жителям Херсонщины YouTube и Instagram. Они считают, что соцсеть и видеохостинг — экстремистские.

Также военный эксперт Нил Мелвин считает, что решающая битва будет на юге Украины, а не на востоке.