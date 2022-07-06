Российские оккупанты заблокировали для жителей Херсонщины YouTube и Instagram

Военные РФ пытаются ввести на временно оккупированных территориях Украины такую ​​же информационную политику, как и у себя на родине.

В среду, 6 июля, стало известно, что российские военные вместе с оккупационной администрацией запретили украинцам в Херсонской области пользоваться YouTube и Instagram. Об этом сообщил советник главы Херсонской областной Военной администрации Сергей Хлань на странице в Фейсбуке.

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"На оккупированной части Херсона россияне заявили о блокировке YouTube и Instagram", — написал Хлань.

По словам советника главы военной администрации региона, российские оккупанты пытаются устроить на оккупированной части Херсонской области такое же болото, как и у себя на родине.

Ведь в РФ еще в марте 2022 года Instagram и Facebook запретили из-за экстремизма. Meta Platforms в России обвинили в призывах к насилию против российских военных и Путина.

Прокурор в суде заявил о том, что россиян не сочтут экстремистами и не будут привлекать к ответственности в случае использования соцсетей Facebook и Instagram. Также судья объявил, что запрет деятельности Meta в России не распространяется на WhatsApp.

Этому решению предшествовало то, что Meta позволила публиковать в Facebook и Instagram призывы к насилию против российских военных, а также против президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Для этого корпорация изменила в своих соцсетях правила для политических изречений, но подчеркнула, что по-прежнему запрещает призывать к насилию против обычных россиян.

А ранее, 11 марта, Генпрокуратура и Совфед РФ обвинили Meta в экстремизме из-за призывов к насилию. После заявления Генеральной прокуратуры, на сайте Роскомндазора появилось сообщение о блокировке Instagram в России.