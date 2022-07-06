Російські окупанти заблокували для жителів Херсонщини YouTube та Instagram

Військові РФ намагаються запровадити на тимчасово окупованих територіях України таку ж інформаційну політику, як і в себе на батьківщині.

У середу, 6 липня, стало відомо, що російські військові разом з окупаційною адміністрацією заборонили українцям у Херсонській області користуватися YouTube та Instagram. Про це повідомив радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань на сторінці у Фейсбуці.

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"На окупованій частині Херсона росіяни заявили про блокування YouTube та Instagram", — написав Хлань.

За словами радника голови військової адміністрації регіону, російські окупанти намагаються влаштувати на окупованій частині Херсонської області таке ж болото, як і на батьківщині.

Адже в РФ ще в березні 2022 року Instagram та Facebook заборонили через екстремізм. Meta Platforms у Росії звинуватили в закликах до насильства проти російських військових та Путіна.

Прокурор у суді заявив про те, що росіян не визнають екстремістами й не притягуватимуть до відповідальності в разі використання соцмереж Facebook і Instagram. Також суддя оголосив, що заборона діяльності Meta у Росії не поширюється на WhatsApp.

Цьому рішенню передувало те, що Meta дозволила публікувати у Facebook та Instagram заклики до насильства проти російських військових, а також проти президента Росії Володимира Путіна та його білоруського колеги Олександра Лукашенка. Для цього корпорація змінила у своїх соцмережах правила для політичних висловів, але наголосила, що, як і раніше, забороняє закликати до насильства проти звичайних росіян.

А раніше, 11 березня, Генпрокуратура та Радфед РФ звинуватили Meta в екстремізмі через заклики до насильства. Після заяви Генеральної прокуратури, на сайті Роскомндазору з'явилося повідомлення про блокування Instagram у Росії.