РФ готує "спеціальні економічні заходи" для "спецоперації", — розвідка Британії

Законопроєкт дасть змогу владі розконсервувати мобілізаційні засоби в економіці без оголошення мобілізації.

Державна Дума РФ проголосувала у першому читанні за законопроєкт про "спеціальні економічні заходи", які покликані розконсервувати мобілізаційні засоби. Про це повідомляється у свіжому звіті британської розвідки.

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5 липня Держдума проголосувала за урядовий закон про спеціальні економічні заходи у першому читанні. Як зазначають у розвідці, ймовірно, зміни у законодавстві дадуть уряду:

особливу владу над трудовими відносинами;

розконсервацію мобілізаційних засобів;

вивільнити активи з державного резерву

Законопроєкт має дати Кремлю запровадити економічні заходи для підтримки так званої "спеціальної військової операції" без офіційного оголошення мобілізації, що залишається чутливою темою. Також це дозволяє Росії не визнавати, що вона залучена у війну чи не може перемогти українську армію, яка була у меншості кількісно та з озброєння.

6 липня ЗС РФ продовжили масовані обстріли по лінії фронту з незначним поступом. Водночас російські підрозділи, які брали участь у боях останніх тижнів, швидше за все, не переформовуватимуться.

Нагадаємо, за словами секретаря РНБО, РФ більше немає сил наступати більше, ніж на одному напрямку фронту. Тому Україна веде оборонну війну, очікуючи на військову допомогу.

Також повідомлялося, що ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеській області та острову Зміїний. Внаслідок цього сильно пошкоджений причал острова.