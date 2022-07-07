РФ готовит "специальные экономические мероприятия" для "спецоперации", — разведка Британии

Законопроект даст возможность властям расконсервировать мобилизационные средства в экономике без объявления мобилизации.

Государственная Дума РФ проголосовала в первом чтении законопроект о "специальных экономических мероприятиях", которые призваны расконсервировать мобилизационные средства. Об этом сообщается в свежем отчете британской разведки.

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5 июля Госдума проголосовала за правительственный закон о специальных экономических мерах в первом чтении. Как отмечают в разведке, вероятно, изменения в законодательстве дадут правительству:

особую власть над трудовыми отношениями

расконсервацию мобилизационных средств

высвободить активы из государственного резерва

Законопроект должен дать Кремлю внедрить экономические мероприятия для поддержки так называемой "специальной военной операции" без официального объявления мобилизации, которая остается чувствительной темой. Также это позволяет России не признавать, что она вовлечена в войну или не может победить украинскую армию, которая была в меньшинстве количественно и по вооружению.

6 июля ВС РФ продолжили массированные обстрелы по линии фронта с незначительным продвижением. Вместе с тем российские подразделения, участвовавшие в боях последних недель, скорее всего, не будут переформировываться.

Напомним, по словам секретаря СНБО, у РФ больше нет сил наступать более, чем на одном направлении фронта. Поэтому Украина ведет оборонительную войну, ожидая военной помощи.

Также сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесской области и острову Змеиный. В результате сильно поврежден причал острова.