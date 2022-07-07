До Польщі прибула британська система ППО Sky Sabre, — Міноборони

Зенітно-ракетний комплекс здатний збивати цілі на дистанції до 25 км. Його ракета розвиває швидкість до 3 600 км/год.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що до них у країну прибула британська система протиповітряної оборони Sky Sabre. Про це він написав у твітері.

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Як наголосив глава оборонного відомства, ППО дозволить гарантувати безпеку польської повітряної зони.

"Це результат наших міцних відносин із Великою Британією і доказ нашої спільної турботи про безпеку флангу", — заявив Блащак.

[ + – ] Комлпекс ППО Sky Sabre

Sky Sabre — це британський зенітно-ракетний комплекс, що складається з ракет СААМ, радарів SAAB Giraffe та системи управління Rafael. Ракета здатна збивати цілі з відривом від 1 до 25 км. При цьому були випробування, коли ракета успішно збивала ціль на 60 км.

Маса ракети становить 99 кг, довжина — 3,2 метри, а швидкість ракети досягає 3 махів (3 600 км/год). Одночасно ЗРК може відстежувати до 24 цілей. А радар здатний знайти ціль на відстані 120 км. Sky Sabre можуть знищувати:

безпілотники;

винищувачі;

бомби з лазерним наведенням.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні постачання сучасних ППО для забезпечення захисту повітряного простору.

30 червня стало відомо, що США поставлять Україні систему ППО NASAMS.