В Польшу прибыла британская система ПВО Sky Sabre, — Минобороны

Зенитно-ракетный комплекс способен сбивать цели на дистанции до 25 км. Его ракета развивает скорость до 3600 км/ч.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что к ним в страну прибыла британская система противовоздушной обороны Sky Sabre. Об этом он написал в Твиттере.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Как подчеркнул глава оборонного ведомства, ПВО позволит гарантировать безопасность польской воздушной зоны.

"Это результат наших прочных отношений с Великобританией и доказательство нашей общей заботы о безопасности фланга", — заявил Блащак.

[ + – ] Комлпекс ПВО Sky Sabre

Sky Sabre — это британский зенитно-ракетный комплекс, состоящий из ракет СААМ, радаров SAAB Giraffe и системой управления Rafael. Ракета способна сбивать цели на расстоянии от 1 до 25 км. При этом были испытания, когда ракета успешно сбивала цель на 60 км.

Масса ракеты составляет 99 кг, длина — 3,2 метра, а скорость ракеты достигает 3 Махов (3600 км/ч). Одновременно ЗРК может отслеживать до 24 целей. А радар способен обнаружить цель на расстоянии 120 км. Sky Sabre могут уничтожать:

беспилотники

истребители

бомбы с лазерным наведением

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны поставки современных ПВО для обеспечения защиты воздушного пространства.

30 июня стало известно, что США поставят Украине систему ПВО NASAMS.