ПВО, снаряды для HIMARS и радары: США отправят Украине новую военную помощь

ВСУ выделят 800 млн долларов на успешное противостояние армии России. По мнению Джо Байдена, все страны НАТО объединились ради поддержки Украины.

Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительные 800 млн долларов военной помощи для борьбы с российской армией. Об этом сказал президент США Джо Байден на пресс-конференции по завершении саммита НАТО в Мадриде, пишет агентство Associated Press.

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Новый пакет помощи включает передовые системы противовоздушной обороны, противобатарейные радары и дополнительные боеприпасы для дальнобойных систем РСЗО HIMARS.

В ближайшие дни пакет помощи официально детализируют в администрации американского лидера, это станет уже 14-й поставкой военного оборудования и оружия Украине с начала полномасштабной войны с РФ.

[ + – ] Байден сказал, что члены НАТО объединили весь мир ради поддержки Украины

По словам Байдена, члены Североатлантического Альянса объединили весь мир ради поддержки Украины, отметило агентство Bloomberg.

Отметим, что Великобритания собирается удвоить военную помощь Украине. Страна готовит дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов для этих целей. Премьер министр Борис Джонсон считает, что этот шаг позволит ВСУ перейти от обороны к контрнаступлению.

Министр обороны Украины Алексей Резников 29 июня заявил, что ВСУ сейчас получают оружие, о котором пару месяцев назад можно было лишь мечтать. Западные союзники помогают и в обучении бойцов.

Более 450 украинских военных научились использовать британские реактивные системы залпового огня М270.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ранее говорил о поставках Украине передовых систем ПВО средней и большой дальности. Журналисты CNN сообщали о планах США поставить Украине системы ПРО NASAМS, оно поражает цели на расстоянии более 160 км.