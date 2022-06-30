Более 450 украинских артиллеристов уже научили обращению с РСЗО М270

Обучение проходит в Британии, курс входит в состав пакета поддержки Украины странами Запада.

Власти Великобритании при поддержке Новой Зеландии организовали для солдат ВСУ учения по управлению современными реактивными системами залпового огня М270, которые британцы предоставляют Украине. Курс уже прошли более 450 украинцев, сообщает "Голос Америки".

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Журналистов пригласили ознакомиться с ходом учений по стрельбе из 105-мм легких орудий, которые проходили в Солсбери на юге Англии. Им также продемонстрировали системы РСЗО в действии.

Британские военные пояснили, что учения входят в состав пакета поддержки Украины странами Запада, которые предоставляют Украине все более совершенные вооружения и обучают солдат применять их. Курс обучения длится три недели.

"Это повысит их боеспособность, – сказал капитан Королевской артиллерии Джеймс Олифант. — Поскольку М270 — это гусеничная машина, а их ракетные системы колесные, это даст им больше маневренности, что будет способствовать сохранению боевой силы".

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому начать масштабную учебную программу для ВСУ. По словам премьера, каждые 120 дней обучение смогут проходить 10 тыс. украинских военнослужащих.

Накануне визита Джонсон сообщил, что украинская армия получит гусеничные РСЗО М270 и ракеты М31А1, способные вести высокоточную стрельбу на расстоянии до 80 км. Как заявляют в Минобороны Британии, поставка этого вооружения радикально усилить возможности ВСУ.

29 июня министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил о поставке Украине трех реактивных установок M270.