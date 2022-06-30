Понад 450 українських артилеристів уже навчили поводження з РСЗВ М270

Навчання відбувається у Британії, курс входить до складу пакету підтримки України країнами Заходу.

Влада Великої Британії за підтримки Нової Зеландії організувала для солдат ЗСУ навчання з управління сучасними реактивними системами залпового вогню М270, які британці надають Україні. Курс уже пройшли понад 450 українців, повідомляє "Голос Америки".

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Журналістів запросили ознайомитися з перебігом навчань зі стрільби зі 105-мм легких знарядь, які проходили у Солсбері на півдні Англії. Їм також продемонстрували системи РСЗВ у дії.

Британські військові пояснили, що навчання входять до складу пакету підтримки України країнами Заходу, які надають Україні все більш досконалі озброєння та навчають солдат застосовувати їх. Курс навчання триває три тижні.

"Це підвищить їхню боєздатність, — сказав капітан Королівської артилерії Джеймс Оліфант. — Оскільки М270 — це гусенична машина, а їхні ракетні системи колісні, це дасть їм більше маневреності, що сприятиме збереженню бойової сили".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва запропонував президентові України Володимиру Зеленському розпочати масштабну навчальну програму для ЗСУ. За словами прем'єра, кожні 120 днів навчання зможуть проходити 10 тис. українських військовослужбовців.

Напередодні візиту Джонсон повідомив, що українська армія отримає гусеничні РСЗВ М270 та ракети М31А1, здатні вести високоточну стрільбу на відстані до 80 км. Як заявляють у Міноборони Британії, постачання цього озброєння радикально посилить можливості ЗСУ.

29 червня міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив про постачання Україні трьох реактивних установок M270.