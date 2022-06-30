ППО, снаряди для HIMARS і радари: США відправлять Україні нову військову допомогу

ЗСУ виділять 800 млн доларів на успішне протистояння армії Росії. На думку Джо Байдена, всі країни НАТО об'єдналися задля підтримки України.

Сполучені Штати нададуть Україні додаткові 800 млн доларів військової допомоги для боротьби з російською армією. Про це сказав президент США Джо Байден на пресконференції після завершення саміту НАТО в Мадриді, пише агентство Associated Press.

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Новий пакет допомоги включає передові системи протиповітряної оборони, протибатарейні радари й додаткові боєприпаси для далекобійних систем РСЗВ HIMARS.

Найближчими днями пакет допомоги офіційно деталізують в адміністрації американського лідера, це стане вже 14-м постачанням військового обладнання та зброї Україні з початку повномасштабної війни з РФ.

[ + – ] Байден сказав, що члени НАТО об'єднали весь світ задля підтримки України

За словами Байдена, члени Північноатлантичного Альянсу об'єднали весь світ задля підтримки України, зазначило агентство Bloomberg.

Зазначимо, що Великобританія має намір подвоїти військову допомогу Україні. Країна готує додатково 1 млрд фунтів стерлінгів для цього. Прем'єр-міністр Борис Джонсон вважає, що цей крок дозволить ЗСУ перейти від оборони до контрнаступу.

Міністр оборони України Олексій Резніков 29 червня заявив, що ЗСУ зараз отримують зброю, про яку кілька місяців тому можна було лише мріяти. Західні союзники допомагають у навчанні бійців.

Понад 450 українських військових навчилися використовувати британські реактивні системи залпового вогню М270.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван раніше говорив про постачання Україні передових систем ППО середньої та великої дальності. Журналісти CNN повідомляли про плани США надати Україні системи ПРО NASAМS, вони вражають цілі на відстані понад 160 км.