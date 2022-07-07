Фейк із РФ: Генштаб ЗСУ спростував заяву про загибель українських військових на острові Зміїний

Росіяни зазнають величезних втрат в Україні і змушені вигадувати "історії успіхів". Однією з них стала висадка з моторного човна на острів кількох військових, які "фотографувалися із прапором".

Заяви російського міністерства оборони про нібито загибель українських військових, які звільнили острів Зміїний та встановили там прапори України, є неправдивими. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ).

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Міноборони РФ 7 липня повідомило про висадку з моторного човна близько 5:00 ранку кількох українських військових, які "сфотографувалися з прапором".

Російський літак нібито завдав удару високоточними ракетами і знищив частину військовослужбовців. Ті, що залишилися живими, втекли в напрямку населеного пункту Приморське Одеської області, запевняють у міністерствах.

У Чорному та Азовському морях ворожа армія зосередила 6 носіїв високоточної зброї, кількість крилатих ракет "Калібр" може сягати 40, підрахували в Генштабі.

Росіяни зазнають значних втрат особового складу, озброєння та військової техніки. Командування Центрального військового округу РФ вимушено виводить підрозділи зі складу 35-ї окремої мотострілецької бригади.

Примусова мобілізація здійснюється на тимчасово окупованій території Луганської області. Недокомплект підрозділів 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ — близько 8 тисяч.

Війна з Росією — бойові дії за напрямами

ЗС РФ намагаються встановити повний контроль над Луганською областю. На Слов'янському напрямі окупанти безрезультатно штурмували Богородичне.

Зі ствольної та реактивної артилерії обстрілювалися населені пункти Сулигівка, Красне, Нікополь, Новопавлівка, Карнаухівка, Адамівка, Краснопілля, Богородичне, Мазанівка, Дібрівне та Долина. Біля Долини застосовувалася штурмова та армійська авіація.

Ворог невдало спробував розпочати штурм на Краматорському напрямку в бік Григорівки та Верхньокам'янського. Зі ствольної та реактивної артилерії обстрілювали райони населених пунктів Маяки, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам'янське, Золотарівка та Званівка.

[ + – ] На Слов'янському напрямі був невдалий штурм Богородичного Фото: ОП

На Бахмутському напрямку українські воїни завдали ворогові втрат під час покращення тактичного становища недалеко від Вершини та Берестового. Противник у паніці відійшов.

Зі ствольної артилерії та РСЗВ обстрілювали райони населених пунктів Виїмка, Івано-Дар'ївка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Покровське, Яковлівку, Соледар, Бахмутське, Клинове, Вершина, Кодема, Майорськ та Нью-Йорк. Армійську авіацію застосували біля Шуму.

Уздовж лінії зіткнення йдуть обстріли на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Штурмова авіація ЗС РФ завдала удару біля Кам'янського.

Загарбники зосередили зусилля на утриманні позицій на Слобожанському напрямі. Протягом дня задіяно танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Харківської області. ЗСУ завадили просуванню армії РФ у напрямку Соснівки.

[ + – ] Населені пункти Харківської області обстрілювали з артилерії

Загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі зберігається, але на Волинському та Поліському напрямках поки активності немає.

На Сіверському напрямку ЗС РФ обстріляли з артилерії райони Волковки, Кіндратівки та Миропілля Сумської області. Було нанесено авіаудари поблизу Есмані та Миропілля.

Ситуація на Південнобузькому напрямку суттєво не змінилася. Російські війська продовжують утримувати зайняті позиції та обстрілювати підрозділи ЗСУ.

Нагадаємо, що вдень, 7 липня, війська РФ вдарили реактивними системами залпового вогню по житлових кварталах Харкова, попередньо постраждали 3 особи.

У Міноборони України попереджали про ймовірність наступу російських військ на Запоріжжі для оточення ЗСУ. На підтримку окупанти направили щонайменше 5 батальйонно-тактичних груп.