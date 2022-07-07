Фейк из РФ: Генштаб ВСУ опроверг заявление о гибели украинских военных на острове Змеиный

Россияне несут огромные потери в Украине и вынуждены придумывать "истории успехов". Одной из них стала высадка с моторной лодки на остров нескольких военных, которые "фотографировались с флагом".

Заявления российского министерства обороны о якобы гибели украинских военных, которые освободили остров Змеиный и установили там флаги Украины, неправдивы. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Минобороны РФ 7 июля сообщило о высадке с моторной лодки около 5.00 утра нескольких украинских военных, которые "сфотографировались с флагом".

Российский самолет якобы нанес удар высокоточными ракетами и уничтожил часть военнослужащих. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области, уверяют в министерства.

В Черном и Азовском морях вражеская армия сосредоточила 6 носителей высокоточного оружия, число крылатых ракет "Калибр" может доходить до 40, подсчитали в Генштабе.

Россияне несут значительные потери личного состава, вооружения и военной техники. Командование Центрального военного округа РФ вынужденно выводит подразделения из состава 35-й отдельной мотострелковой бригады.

Принудительная мобилизация ведется на временно оккупированной территории Луганской области. Недокомплект подразделений 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии ВС РФ – около 8 тысяч человек.

Война с Россией – боевые действия по направлениям

ВС РФ пытаются установить полный контроль над Луганской областью. На Славянском направлении оккупанты безуспешно штурмовали Богородичное.

Из ствольной и реактивной артиллерии обстреливались населенные пункты Сулиговка, Красное, Никополь, Новопавловка, Карнауховка, Адамовка, Краснополье, Богородичное, Мазановка, Дибровное и Долина. Возле Долины применялась штурмовая и армейская авиация.

Враг неудачно попытался начать штурм на Краматорском направлении в сторону Григоровки и Верхнекаменского. Из ствольной и реактивной артиллерии обстреливались районы населенных пунктов Маяки, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменское, Золотаревка и Звановка.

[ + – ] На Славянском направлении был безуспешный штурм Богородичного Фото: ОП

На Бахмутском направлении украинские воины нанесли врагу потери во время улучшения тактическое положения недалеко от Вершины и Берестового. Противник в панике отошел.

Из ствольной артиллерии и РСЗО обстреливали районы населенных пунктов Выемка, Иванодарьевка, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Покровское, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Клиновое, Вершина, Кодема, Майорск и Нью-Йорк. Армейскую авиацию применили возле Шум.

Вдоль линии столкновения идут обстрелы на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Штурмовая авиация ВС РФ нанесла удар возле Каменского.

Захватчики сосредоточили усилия на удержании позиций на Слобожанском направлении. В течение дня были задействованы танки, ствольная и реактивная артиллерия для обстрелов населенных пунктов Харьковской области. ВСУ помешали продвижению армии РФ в направлении Сосновки.

[ + – ] Населенные пункты Харьковской области обстреливали из артиллерии

Угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси сохраняется, но на Волынском и Полесском направлениях пока активности нет.

На Северском направлении ВС РФ обстреляли из артиллерии районы Волковки, Кондратовки и Мирополья Сумской области. Были нанесены авиаудары вблизи Эсмани и Мирополья.

Обстановка на Южнобужском направлении существенно не изменилась. Российские войска продолжают удерживать занятые позиции и обстреливать подразделения ВСУ.

Напомним, что днем 7 июля войска РФ ударили реактивными системами залпового огня по жилым кварталам Харькова, предварительно пострадали 3 человека.

В Минобороны Украины предупреждали о вероятности наступления российских войск на Запорожье для окружения ВСУ. В поддержку оккупанты направили минимум 5 батальонно-тактических групп.