Україна вже стає країною-членом НАТО, — Резніков

Складнощі з юридичним оформленням членства України в НАТО можуть полягати в небажанні альянсу оголошувати відкриту війну Росії.

Незважаючи на те, що офіційно Україна ще не має статусу офіційного члена НАТО, де-факто наша держава вже починає входити до Альянсу. Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив на конференції Forbes Ukraine "Будуємо разом".

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"Якщо ми говоримо, що Україна поки що не розглядається країнами НАТО повноправним членом де-юре, тому що має бути консенсус серед країн НАТО, але ми, по суті, вже стаємо країною-членом Альянсу де-факто", — наголосив міністр оборони.

Резніков особливо наголосив на тому факті, що українські військові вже освоїли понад 30 стандартів НАТО.

Крім того, додатковою перевагою для України є те, що з початком повномасштабної агресії вона почала отримувати обладнання НАТО.

Міністр оборони України також розповів, у чому, на його думку, причина у зволіканні з юридичним оформленням членства України в альянсі.

За його словами, країни-члени НАТО побоюються застосування 5-ї статті в угоді про альянс. Нагадаємо, що згідно з нею НАТО мало негайно дати РФ збройну відсіч, щойно російські військові перетнули український кордон.

Раніше Фокус писав про те, що НАТО готові переглянути питання про членство України. За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, питання вступу нашої країни до НАТО можна буде розглядати лише після закінчення війни з Росією.

Також на його думку, для України, щоб приєднатися до НАТО, власне бажання буде недостатньо — потрібно, щоб Альянс також хотів цього.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розкритикував політику "відкритих дверей" НАТО. Він акцентував увагу учасників саміту на перегляді розуміння концепції оборони на східному фланзі. За словами Зеленського, політика відкритих дверей НАТО не має виглядати як "старі турнікети київського метро".