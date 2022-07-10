У Маріуполі окупанти відновили ексгумацію тіл у дворах житлових будинків, — радник мера

Тіла загиблих мирних жителів вивозять до селища Старий Крим

Російські військові знову розпочали ексгумацію тіл загиблих, які були поховані у дворах багатоповерхівок у Маріуполі. Почали із проспекту Свободи. Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Він наголосив, що ексгумацію проводить слідчий комітет РФ.

"Трупи викопують, поміщають у пластикові пакети та авто "Вантаж 200" вивозить їх прямо до Старого Криму. Там уже навалом у братську могилу", — написав Андрющенко.

[ + – ] Масові поховання в селищі Старий Крим Фото: Соцсети

Також він уточнив, що відразу військові проводять допит мирних жителів щодо загиблих. На місці фабрикуються фейкові докази про те, що їх "вбила українська армія". Люди змушені давати такі "показання" під дулом автоматів.

"Одне питання — навіщо? Щоб дурним росіянам довести, що вони не вбивці?" — резюмував Андрющенко.

Раніше він повідомляв, що братська могила в селищі Старий Крим у передмісті Маріуполя за два місяці збільшилася щонайменше вдвічі.

Причини: зростання смертності в окупованому ЗС РФ місті та поховання ексгумованих тіл.

[ + – ] Масові поховання у селищі Старий Крим у передмісті Маріуполя

Андрющенко зазначив, що смертність від природних причин зросла вчетверо проти довоєнного періоду. Щодня гине в середньому 25 людей. Це близько 1800 осіб лише за травень-червень. І тенденція зростання динаміці. За його підрахунками, зараз у братських могилах у селищі Старий Крим поховано щонайменше 20 тисяч людей.

Також у Маріуполі російські окупанти ініціювали знесення будинків для знищення доказів того, що у місті воєнні злочини вчиняли російські військові. І в місті зростає кількість імпровізованих могил — після ексгумації вони одразу поповнюються новими жертвами вторгнення ЗС РФ. Загиблих ховають уздовж доріг та у дворах.