В Мариуполе оккупанты возобновили эксгумацию тел во дворах жилых домов, — советник мэра

Тела погибших мирных жителей вывозят в поселок Старый Крым

Российские военные снова начали эксгумацию тел погибших, которые были похоронены во дворах многоэтажек в Мариуполе. Начали с проспекта Свободы. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Он отметил, что эксгумацию проводит следственный комитет РФ.

"Трупы выкапывают, помещают в пластиковые пакеты и авто "Груз 200" вывозит их прямо в Старый Крым. Там уже навалом в братскую могилу", — написал Андрющенко.

[ + – ] Массовые захоронения в поселке Старый Крым Фото: Соцсети

Также он уточнил, что тут же военные проводят допрос мирных жителей относительно погибших. На месте фабрикуются фейковые доказательства о том, что всех их "убила украинская армия". Люди вынуждены давать такие "показания" под дулом автоматов.

"Один вопрос – зачем? Чтобы глупым россиянам доказать, что они не убийцы?" — резюмировал Андрющенко.

Ранее он сообщал, что братская могила в поселке Старый Крым в пригороде Мариуполя за два месяца увеличилась по меньшей мере вдвое.

Причины: рост смертности в оккупированном ВС РФ городе и захоронение эксгумированных тел.

[ + – ] Массовые захоронения в поселке Старый Крым в пригороде Мариуполя

Андрющенко отметил, что смертность от естественных причин возросла в четыре раза по сравнению с довоенным периодом. Ежедневно гибнет в среднем 25 человек. Это около 1800 человек только за май-июнь. И тенденция роста в динамике. По его подсчетам, сейчас в братских могилах в поселке Старый Крым похоронено не менее 20 тысяч человек.

Также в Мариуполе российские оккупанты инициировали снос домов для уничтожения доказательств того, что в городе совершались военные преступления российскими военными. И в городе растет количество импровизированных могил — после эксгумации они сразу же пополняются новыми жертвами вторжения ВС РФ. Погибших хоронят вдоль дорог и во дворах.