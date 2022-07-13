Переслідування партизанами військ РФ посилюватимуться, — британська розвідка

Антиросійські настрої в захоплених регіонах, імовірно, наростатимуть. Як приклад розвідка наводить ліквідацію одного з "мерів" Великого Бурлука 11 липня.

Переслідування російських офіційних осіб, імовірно, посилюватимуться, що посилить проблеми окупантів. Про це повідомляється у свіжому звіті розвідки Міноборони Великобританії.

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Антиросійські настрої в окупованих частинах України призводить до переслідування російських чиновників і колаборантів. Наприклад, 11 липня окупаційна адміністрація Великого Бурлука визнала, що одного з її "мерів" було вбито 11 липня внаслідок вибуху автомобіля.

Що стане наступною великою ціллю для ЗС РФ?

Також у британській розвідці прогнозують, що на Донбасі ЗС РФ, швидше за все, зосередяться на захопленні кількох невеликих міст протягом наступного тижня, включаючи Сіверськ і Долину на підступах до Слов'янська та Краматорська.

Слов'янськ і Краматорськ, імовірно, залишаться основними цілями на цьому етапі операції.

Кремль продовжує намагатися підірвати легітимність української держави та зміцнити власне управління з адмінконтролем над окупованими частинами України. Це включає ініціативу "побратимізації" російських і українських міст, щоб розвивати "постконфліктні адміністрації". Також у РФ видали указ, який полегшує українцям отримання російського громадянства.

Нагадаємо, за даними Генштабу, війська РФ можуть наступати на напрямку "Ізюм – Слов'янськ".

Раніше повідомлялося, що в РФ вдаються до "нетрадиційних заходів" щодо набору людей до армії через високі втрати на війні.