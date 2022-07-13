"Намагався втекти з мінного поля": російський танк двічі підірвався на мінах (відео)

Вибухова хвиля була такою потужністю, що танк навіть підкинуло в повітря, після чого спалахнув і здетонував боєкомплект.

Журналіст німецького таблоїда BILD Юліан Рьопке опублікував відео підриву російського танка на мінному полі, встановленому ЗСУ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На кадрах видно, як екіпаж російського танка намагається вибратися з мінного поля. Однак робить це невдало. Спершу танк підривається на одній міні, після чого бронетехніка ще рухається. Ймовірно, танкісти отримали лише контузію. Проте вже за кілька секунд детонує друга міна.

Від потужності другого вибуху танк із позначкою "Z" навіть підстрибує в повітря. Після чого з башти починає йти вогонь. Ще через якийсь час видно, що башту танка відірвало і він згорів. Доля екіпажу невідома. За подіями, очевидно, стежили з безпілотника.

"Просто черговий російський танк, який намагається піти з українського мінного поля, хаотично рухаючись навкруги доти, доки танк не знищується", — написав журналіст.

Нагадаємо, на відео потрапив другий кинутий Т-90М "Прорив", який є одним із найтехнологічніших танків в армії РФ.

Раніше повідомлялося, що українські десантники за добу знищили танкову роту ворога, яка намагалася прорвати оборону на сході України.