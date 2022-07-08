"Інтенсивні бої": воїни 80-ї бригади знищили танкову роту ворога за день боїв (фото)

Українські військові, щоб зупинити спробу прориву ворога, застосували NLAW, Javelin, РПГ і навели на наступаючі танки артилерію.

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ за два дні 6 і 7 липня знищили 13 російських танків. Про це повідомляє пресслужба бригади у Фейсбуці.

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Десантники відбивали масований наступ ЗС РФ на східному напрямку. Внаслідок зіткнення 7 липня знищено 12 російських танків. Оборону бійці вели разом з іншими підрозділами. Разом з тим, якщо врахувати знищений танк ЗС РФ 6 липня, то виходить, що втрати ворога за дві доби боїв склали понад танкову роту.

[ + – ] Знищений танк ЗС РФ

7 липня ворог пішов великими силами на позиції ЗСУ, вирішивши погратися в Курську дугу-2. ЗС РФ намагалися бронею та вогнем пробити оборону. Проте десантники підготували "гарячий прийом" окупантам.

"Перші два російські танки знищені на початку наступу, коли вони потрапили в засідку. Наступна група танків спалена за допомогою РПГ, NLAW, і Javelin. Ще два підбила артилерія", — повідомляють у публікації.

Попри перші втрати, ЗС РФ продовжували атакувати, намагаючись захопити плацдарм і закріпитися. Українські військові продовжували завдавати ударів по ворожій техніці разом з артилерією. В результаті тактичні дії призвели до втрат:

12 танків

5 БТР

однієї вантажівки

Нагадаємо, на Чернігівщині з річки дістали два російські танки з тілами екіпажів усередині. Також Фокус писав, що український дрон скинув гранату прямо у відкритий люк ворожого танка.