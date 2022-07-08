"Интенсивные бои": воины 80-й бригады уничтожили танковую роту врага за день боев (фото)
Украинские военные, чтобы остановить попытку прорыва врага, применили NLAW, Javelin, РПГ и навели на наступающие танки артиллерию.
Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ за два дня бов 6 и 7 июля уничтожили 13 российских танков. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Фейсбуке.
Десантники отбивали массированное наступление ВС РФ на восточном направлении. В результате столкновения 7 июля, было уничтожено 12 российских танков. Оборону бойцы вели совместно с другими подразделениями. При этом если учесть уничтоженный танк ВС РФ 6 июля, то выходит, что потери врага за двое суток боев составили больше танковой роты.
7 июля враг пошел большими силами на позиции ВСУ, "решив поиграться в Курскую дугу-2". ВС РФ пытались броней и огнем пробить оборону. Однако десантники подготовили "горячий прием" оккупантам.
"Первые два русских танка были уничтожены в начале наступления, когда они попали в засаду. Следующая группа танков была сожжена с помощью РПГ, NLAW, и Javelin. Еще два подбила артиллерия", — сообщают в публикации.
Несмотря на первые потери ВС РФ продолжали атаковать, пытаясь захватить плацдарм и закрепиться. Украинские военные продолжали наносить удары по вражеской технике вместе с артиллерией. В результате тактические действия привели к потерям:
- 12 танков
- 5 БТР
- одному грузовику
Напомним, в Черниговской области из реки достали два российских танка с телами экипажей внутри. Также Фокус писал, что украинский дрон сбросил гранату прямо в открытый люк вражеского танка.