"Пытался сбежать с минного поля": российский танк дважды подорвался на минах (видео)

Взрывная волна была такой мощности, что танк даже подбросило в воздух после чего загорелся и сдетонировал боекомплект.

Журналист немецкого таблоида BILD Юлиан Репке опубликовал видео подрыва российского танка на минном поле, установленного ВСУ.

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На кадрах видно как экипаж российского танка пытается выбраться из минного поля. Однако делают они это неудачно. Сперва танк подрывается на одной мине, после чего бронетехника еще движется. Вероятно, танкисты получили только контузию. Однако уже спустя несколько секунд детонирует вторая мина.

От мощности второго взрыва танк с отметкой "Z" даже подпрыгивает в воздух. После чего из башни начинает идти огонь. Еще через какое-то время видно, что башню танка оторвало и он весь сгорел. Судьба экипажа неизвестна. За событиями по всей видимости следили с беспилотника.

"Просто очередной российский танк, который пытается уйти с украинского минного поля, хаотично двигаясь вокруг до тех пор, пока танк не уничтожается", — написал журналист.

Напомним, на видео попал второй брошенный Т-90М "Прорыв", который является одним из самых технологичных танков в армии РФ.

Ранее сообщалось, что украинские десантники за сутки уничтожили танковую роту врага, которая пыталась прорвать оборону на востоке Украины.