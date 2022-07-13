Нема про що говорити: Україна не веде переговорів з РФ про завершення війни, — Кулеба

За словами глави МЗС, переговори не ведуться через позицію Москви та її постійну агресію проти нашої країни.

Міністр закордонних справ України Олексій Кулеба заявив, що з російською стороною не ведуться переговори щодо завершення війни. Про це він заявив під час онлайн-брифінгу.

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Журналіст запитав міністра про те, чи готова Україна до переговорів для мирного врегулювання з метою повернення контролю над територіями, які ЗС РФ захопили 23 лютого. Кулеба відповів, що метою України у російському вторгненні є відновлення територіальної цілісності та повного суверенітету на сході та півдні України. Це буде кінцевим пунктом переговорної позиції української сторони. Проте наразі з Москвою переговорів не ведеться.

"Наразі немає переговорів між Росією та Україною через позицію РФ та її постійну агресію проти нашої країни. Тому, дійсно, нема про що говорити. Метою України в цій війні, розпочатій Росією, є звільнення наших територій", — заявив міністр.

Кулеба також додав, що зараз МЗС працює над створенням спеціального міжнародного трибуналу щодо РФ. Його вже підтвердили в ПАРЄ, ОБСЄ, Євросоюзі й інших органах. Це може стати єдиною нагодою притягнути війська РФ саме за агресію проти України.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що Україна та РФ за два кроки від угоди щодо вивезення українського зерна. Путін хоче виглядати рятівником Азії та Африки з голоду.

Раніше Пєсков заявив, що Кремль відкидає можливість поновлення переговорів з Україною. Війна, за його словами, іде проти "київського режиму", а не проти українців.