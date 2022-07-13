Не о чем говорить: Украина не ведет переговоров с РФ о завершении войны, — Кулеба

По словам главы МИД, переговоры не ведутся из-за позиции Москвы и ее постоянной агрессии против нашей страны.

Министр иностранных дел Украины Алексей Кулеба заявил, что с российской стороной не ведется переговоров о завершении войны. Об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

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Журналист спросил министра о том, готова ли Украина к переговорам для мирного урегулирования с целью возвращения контроля над территориями, которые ВС РФ захватили 23 февраля. Кулеба ответил, что целью Украины в российском вторжении является восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины. Это будет конечным пунктом переговорной позиции украинской стороны. Однако на данный момент с Москвой переговоров не ведется.

"На данный момент нет переговоров между Россией и Украиной из-за позиции РФ и ее постоянную агрессию против нашей страны. Поэтому, действительно, не о чем говорить. Целью Украины в этой войне, начатой Россией, является освобождение наших территорий", — заявил министр.

Кулеба также добавил, что сейчас МИД работает над созданием специального международного трибунала по РФ. Его уже подтвердили в ПАСЕ, ОБСЕ, Евросоюзе и ряде других органах. Это может стать единственной возможностью привлечь войска РФ именно за агрессию против Украины.

Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и РФ в двух шагах от соглашения по вывозу украинского зерна. Путин хочет выглядеть спасателем Азии и Африки от голода.

Ранее Песков заявил, что Кремль отвергает возможность возобновления переговоров с Украиной. Война, по его словам, идет против "киевского режима", а не против украинцев.