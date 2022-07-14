Українські військові показали знищення ворожої МСТА-Б з американської САУ М109 (відео)

Артилеристи 28-ї бригади уразили ворожу гаубицю на Херсонському напрямку, ворог її розмістив у посадці.

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу знищили ворожу гаубицю Мста-Б. Про це повідомляє пресслужба бригади.

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Батарея САУ М109 знищили ворожу гаубицю Мста-Б під час коригування 131-го розвідувального батальйону. Ворожа гаубиця була знищена на Херсонському напрямку. Судячи з відео, САУ була успішно уражена з третього пострілу. Ворог її розмістив у посадці.

"Під час ведення артилерійського вогню самохідною артилерійською батареєю 28 окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу з коригуванням вогню 131 розвідувального батальйону по супротивнику з гармат М109 була знищена ворожа гармата МСТА-Б — 1 одиниця", — повідомили в бригаді.

М109 — це американська самохідна артустановка, яка перебуває на озброєнні з 1963 року. Залежно від типу снаряда дальність стрільби може становити від 18 до 30 км. Україні дані САУ постачала Норвегія і Велика Британія. Усього на озброєнні ЗСУ перебуває до 50 одиниць М109.

Нагадаємо, 13 липня Зеленський повідомив про прибуття в Україну польських САУ Krab, які "потужно нагодують ворога вогнем".

У червні міністр оборони Британії Бен Воллес анонсував постачання в Україну 20 САУ М109. Союзники мають постачати Україні стільки зброї, щоб можна було виграти війну.