Украинские военные показали уничтожение вражеской Мста-Б из американской САУ М109 (видео)

Артиллеристы 28-й бригады поразили вражескую гаубицу на Херсонском направлении, враг ее разместил в посадке.

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода уничтожили вражескую гаубицу Мста-Б. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

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Батарея САУ М109 уничтожили вражескую гаубицу Мста-Б при корректировке 131-го разведывательного батальона. Вражеская гаубица была уничтожена на Херсонском направлении. Судя по видео, САУ была успешна поражена с третьего выстрела. Враг ее разместил в посадке.

"Во время ведения артиллерийского огня самоходной артиллерийской батареей 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода с корректировкой огня 131 разведывательного батальона по противнику из пушек М109 была уничтожена вражеская пушка МСТА-Б — 1 единица", — сообщили в бригаде.

М109 — это американская самоходная артустановка, которая состоит на вооружении с 1963 года. В зависимости от типа снаряда дальность стрельбы может составлять от 18 до 30 км. Украине данные САУ поставляла Норвегия и Великобритания. Всего на вооружении ВСУ находится до 50 единиц М109.

Напомним, 13 июля Зеленский сообщил о прибытии в Украину польских САУ Krab, которые "мощно накормят врага огнем".

В июне министр обороны Британии Бен Уоллес анонсировал поставку в Украину 20 САУ М109. Союзники должны поставлять Украине столько оружия, чтобы можно было выиграть войну.