Португалія передає Україні кожен десятий БТР М113, який є на озброєнні

На одній із військових баз у Португалії помітили колону машин із бронетранспортерами. Анонсували постачання техніки до нашої країни ще два місяці тому.

Португалія відправляє Україні 14 бронетранспортерів М113, що становить 10% від наявної кількості на озброєнні. Про це повідомляє Defense Express.

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Вказується, що з португальської військової бази помітили кілька тягачів, які вивозили по два БТР М113 моделі М113А1 (А2). На фотографіях видно щонайменше 8 БТРів з обіцяних 14.

Загалом у строю на озброєнні португальської армії перебуває близько 150 БТР М113А1/А2. Також є до півсотні БТРів на базі М113, проте для інших цілей, зокрема санітарні машини.

Додамо, що про передачу М113 у Португалії заявили ще у травні. Бронетранспортери передадуть Україні в робочому стані, вони перебували на озброєнні армії, а не на зберіганні.

Також тероборона "Азов" Дніпро показала БТРи М113 на фронті. Пентагон має передати у ЗСУ від 200 таких БТР.

[ + – ] Американський М113 на озброєнні ЗСУ

М113 — це американський бронетранспортер, який вироблявся з 1960 по 2007 роки. Всього випущено близько 80 000 одиниць БТР. Модифікації А1 та А2 отримували покращений двигун, покращену амортизацію, а також покращену систему пожежогасіння та підвіску.

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що перші з 15 австралійських БТР М113 прибули до України. Також М113 передала Литва разом із 10 вантажівками.