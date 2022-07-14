Португалия передает Украине каждый десятый БТР М113, имеющийся на вооружении
На одной из военных баз в Португалии была замечена колонна машин с бронетранспортерами. Анонсировали поставки техники в нашу страну еще два месяца назад.
Португалия отправляет Украине 14 бронетранспортеров М113, что составляет 10% от всего имеющегося количества на вооружении. Об этом сообщает Defense Express.
Указывается, что из португальской военной базы заметили несколько тягачей, которые вывозили по два БТР М113 модели М113А1 (А2). На фотографиях видно как минимум 8 БТРов из обещанных 14.
Всего в строю на вооружении португальской армии находится около 150 БТР М113А1/А2. Также есть до полусотни БТРов на базе М113 однако для других целей, в том числе санитарные машины.
Добавим, что о передаче М113 в Потругалии заявили еще в мае. Бронетранспортеры передадут Украине в рабочем состоянии, они находились на вооружении армии, а не на хранении.
Также тероборона "Азов" Днепр показали БТРы М113 на фронте. Пентагон должен передать в ВСУ от 200 таких БТР.
М113 — это американский бронетранспортер, который производился с 1960 по 2007 годы. Всего было выпущено около 80 000 единиц БТР. Модификации А1 и А2 получали улучшенный двигатель, улучшенную амортизацию, а также улучшенную систему пожаротушения и подвеску.
Напомним, 19 июня стало известно, что первые из 15 австралийских БТР М113 прибыли в Украину. Также М113 передала Литва вместе с 10 грузовиками.