Португалия передает Украине каждый десятый БТР М113, имеющийся на вооружении

На одной из военных баз в Португалии была замечена колонна машин с бронетранспортерами. Анонсировали поставки техники в нашу страну еще два месяца назад.

Португалия отправляет Украине 14 бронетранспортеров М113, что составляет 10% от всего имеющегося количества на вооружении. Об этом сообщает Defense Express.

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Указывается, что из португальской военной базы заметили несколько тягачей, которые вывозили по два БТР М113 модели М113А1 (А2). На фотографиях видно как минимум 8 БТРов из обещанных 14.

Всего в строю на вооружении португальской армии находится около 150 БТР М113А1/А2. Также есть до полусотни БТРов на базе М113 однако для других целей, в том числе санитарные машины.

Добавим, что о передаче М113 в Потругалии заявили еще в мае. Бронетранспортеры передадут Украине в рабочем состоянии, они находились на вооружении армии, а не на хранении.

Также тероборона "Азов" Днепр показали БТРы М113 на фронте. Пентагон должен передать в ВСУ от 200 таких БТР.

[ + – ] Американский М113 на вооружении ВСУ

М113 — это американский бронетранспортер, который производился с 1960 по 2007 годы. Всего было выпущено около 80 000 единиц БТР. Модификации А1 и А2 получали улучшенный двигатель, улучшенную амортизацию, а также улучшенную систему пожаротушения и подвеску.

Напомним, 19 июня стало известно, что первые из 15 австралийских БТР М113 прибыли в Украину. Также М113 передала Литва вместе с 10 грузовиками.