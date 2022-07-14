Ізраїль та США підписали "Єрусалимську декларацію" і згадали в ній Україну: що відомо

У документі також є пряма загроза Ірану — сторони не допустять появи ядерної зброї в країні та зобов'язуються "використовувати всі елементи національної сили" для протистояння іранській загрозі.

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід підписали "Єрусалимську декларацію" про американсько-ізраїльське стратегічне партнерство. У документі була згадана Україна і військові дії, що відбуваються на її території, з Росією. Про це повідомляє ізраїльське видання NEWS.ru.co.il.

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У документі сказано, що обидві країни стурбовані у зв'язку з нападом РФ на Україну і висловили свою відданість суверенітету українській державі. Крім того, у декларації йдеться про важливість передачі Україні гуманітарної допомоги.

"США та Ізраїль підкреслюють своє занепокоєння у зв'язку з нападами на Україну, що продовжуються, і свою відданість суверенітету і територіальній цілісності України, а також усвідомлюють важливість у наданні Україні гуманітарної допомоги", — йдеться в тексті.

Крім того, у документі сказано, що США та Ізраїль не допустять появи ядерної зброї в Ірану та зобов'язуються "використовувати всі елементи національної могутності" для протистояння іранській загрозі.

Нагадаємо, як повідомляли ЗМІ, Байден попросить у прем'єра Ізраїлю поставити зброю в Україну. Журналісти зазначали, що питання надання озброєння Києву викликає розбіжності між країнами, тому що Ізраїль не погоджувався на надання військової підтримки нашій країні.

Зазначимо, що у спільній декларації двох держав про надання зброї Україні не йдеться.

12 липня до Міноборони Ізраїлю схвалили постачання в Україну ще однієї партії обмундирування та обладнання для екстрених спецслужб та громадських організацій. У пакет допомоги увійдуть каски, захисні жилети, протигази та костюми для розмінування територій.