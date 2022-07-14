Израиль и США подписали "Иерусалимскую декларацию" и упомянули в ней Украину: что известно

В документе также есть прямая угроза Ирану — стороны не допустят появления ядерного оружия в стране и обязуются "использовать все элементы национальной мощи" для противостояния иранской угрозе.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали "Иерусалимскую декларацию" об американско-израильском стратегическом партнерстве. В документе была упомянута Украина и происходящие на ее территории военные действия с Россией. Об этом сообщает израильское издание NEWS.ru.co.il.

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В документе сказано, что обе страны обеспокоены в связи с продолжающимся нападением РФ на Украину и выразили свою преданность суверенитету украинскому государству. Кроме того, в декларации сказано о важности передачи Украине гуманитарной помощи.

"США и Израиль подчеркивают свою озабоченность в связи с продолжающимися нападениями на Украину и свою преданность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также осознают важность в оказании Украине гуманитарной помощи", — говорится в тексте.

Кроме того, в документе сказано, что США и Израиль не допустят появления ядерного оружия у Ирана и обязуются "использовать все элементы национальной мощи" для противостояния иранской угрозе.

Напомним, как сообщали СМИ, Байден попросит у премьера Израиля поставить оружие в Украину. Журналисты отмечали, что вопрос предоставления вооружения Киеву вызывает разногласия между странами, потому что Израиль не соглашался на оказание военной поддержки нашей стране.

Отметим, что в совместной декларации двух государств о предоставлении оружия Украине не говорится.

12 июля в Минобороны Израиля одобрили поставки в Украину еще одной партии обмундирования и оборудования для экстренных спецслужб и гражданских организаций. В пакет помощи войдут каски, защитные жилеты, противогазы и костюмы для разминирования территорий.