"Негайно вимагаємо роз'яснень": Британія відреагувала на повідомлення про смерть Пола Урі

Посол РФ у Великій Британії Андрій Келін викликаний у МЗС. РФ має понести повну відповідальність за смерть британця, заявила глава міністерства Ліз Трасс.

Уряд Великобританії вимагає негайних роз'яснень у зв'язку з повідомленнями про те, що британський волонтер Пол Урі помер у полоні проросійських бойовиків на тимчасово-окупованій території Донецької області. Посол РФ у Сполученому Королівстві Андрій Келін викликаний до Міністерства закордонних справ Британії. Про це у п'ятницю, 15 липня, повідомило видання Guardian.

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"Ми терміново вимагаємо роз'яснень від російського уряду через повідомлення ЗМІ про смерть британського гуманітарного працівника в Україні", — цитують журналісти заяву британського уряду.

Водночас Міністерство закордонних справ Великобританії повідомило на своєму сайті, що посла РФ Андрія Келіна викликано в МЗС, щоб британські дипломати могли висловити йому "глибоке занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про загибель громадянина Великобританії Пола Урі в полоні на непідконтрольних уряду територіях України".

У свою чергу глава МЗС Ліз Трасс повідомила, що вона "приголомшена повідомленнями" про смерть Урі та "Росія має нести повну відповідальність за це". Заступник міністра Тім Берроу вже отримав доручення з'ясувати деталі щодо долі громадянина Британії. Також чиновник донесе Келіну, що Сполучене Королівство покладає на Росію "відповідальність за безпеку та благополуччя" громадян на непідконтрольних Києву територіях України.

Про викрадення бойовиками Пола Урі та його колеги Ендрю Хілла поряд із Дніпрорудним у Запорізькій області 29 квітня повідомило видання The Guardian. Британські журналісти повідомляли, що полонені перебувають в Україні як волонтери, які здійснюють гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, 15 липня окупаційна влада Донецької області повідомила, що полонений громадянин Великобританії Пол Джонсон Ентоні Домінік Урі помер "через хвороби, пов'язані зі стресом" 10 липня.

Докладніше про обставини можливої загибелі Пола Урі на Донбасі читайте у матеріалі Фокусу.