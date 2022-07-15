"Немедленно требуем разъяснений": Британия отреагировала на сообщения о смерти Пола Ури

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин вызван в МИД. РФ должна понести полную ответственность за смерть британца, заявила глава министерства Лиз Трасс.

Правительство Великобритании добивается немедленных разъяснений в связи с сообщениями о том, что британский волонтер Пол Ури скончался в плену пророссийских боевиков на временно-оккупированной территории Донецкой области. Посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин вызван в Министерство иностранных дел Британии. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщило издание Guardian.

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"Мы срочно требуем разъяснений от российского правительства в связи с сообщениями СМИ о смерти британского гуманитарного работника в Украине", — цитируют журналисты заявление британского правительства.

В то же время Министерство иностранных дел Великобритании сообщило на своем сайте, что посол РФ Андрей Келин вызван в МИД, чтобы британские дипломаты могли выразить ему "глубокую озабоченность в связи с сообщениями о гибели гражданина Великобритании Пола Ури в плену на неподконтрольных правительству территориях Украины".

В свою очередь глава МИД Лиз Трасс сообщила, что она "потрясена сообщениями" о смерти Ури и "Россия должна нести полную ответственность за это". Замминистра Тим Бэрроу уже получил поручение выяснить детали касательно судьбы гражданина Британии. Также чиновник донесет Келину, что Соединенное Королевство возлагает на Россию "ответственность за безопасность и благополучие" граждан на неподконтрольных Киеву территориях Украины.

О похищении боевиками Пола Ури и его коллеги Эндрю Хилла рядом с Днепрорудным в Запорожской области 29 апреля сообщило издание The Guardian. Британские журналисты сообщали, что пленные находятся в Украине как волонтеры, осуществляющие гуманитарную помощь.

Напомним, 15 июля оккупационные власти Донецкой области сообщили, что пленный гражданин Великобритании Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался "из-за болезней из стресса" 10 июля.

Подробнее об обстоятельствах возможной гибели Пола Ури на Донбассе читайте в материале Фокуса.