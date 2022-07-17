Російські командири замкнули своїх солдатів у гаражі за відмову воювати проти України

Військовослужбовці армії РФ, які не хочуть брати участь у війні, після гаража вирушать до СІЗО під тимчасово окупованим Луганськом.

Десять солдатів 11-ї окремої штурмової бригади армії РФ замкнули командирами в гаражі через відмову брати участь у повномасштабній війні проти України. Військовослужбовців готуються відправити до СІЗО. Про це повідомляє видання "Настоящее время" з посиланням на слова товариша по службі утримуваних російських військових, єфрейтора Іллі Камінського.

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"Їх тримають під замком у гаражі, замикають там зовні. Годують щодня баландою, завтра відправлять у СІЗО", — сказав співрозмовник видання.

За даними журналістів, військовослужбовці цієї бригади раніше скаржилися, що не можуть звільнитися зі служби, а їхнє командування чинить тиск і погрожує відправити з ізолятора через відмову виконувати накази. У публікації йдеться про те, що 78 російських військових планували звільнитися і залишити Україну, але після тиску з боку командирів близько 50 із них передумали.

Єфрейтор Ілля Камінський все ще налаштований повернутися додому. За його словами, командування бригади погрожує відмовникам відправити їх у СІЗО під тимчасово окупованим Луганськом.

[ + – ] Єфрейтор Камінський

Камінський додав, що до них приїжджали співробітники військово-слідчого відділу Херсонської та Дніпропетровської областей, які змушували їх писати пояснювальні із твердженням про готовність воювати в Україні.

"Рапорти наші рвалися, не приймалися, ми писали порядку... За себе говоритиму, я писав близько 20 рапортів. Жоден не був розглянутий... Полювання додому. У мене донька народилася. Три місяці тому. Я досі її не бачив", — сказав військовий.

Нагадаємо, нещодавно білоруський прикордонник незаконно перетнув український кордон, щоб, як він стверджує, приєднатися до українських військ у війні проти РФ.

Раніше ми писали про те, як дружини російських окупантів зі Східного військового округу зажадали повернути з війни в Україні "морально та фізично виснажених" чоловіків. За даними британської розвідки, армія РФ страждає від відсутності ротацій.