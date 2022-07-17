Российские командиры заперли своих солдат в гараже за отказ воевать против Украины

Военнослужащие армии РФ, которые не хотят участвовать в войне, после гаража отправятся в СИЗО под временно оккупированным Луганском.

Десять солдат 11-й отдельной штурмовой бригады армии РФ было заперто командирами в гараже из-за отказа участвовать в полномасштабной войне против Украины. Военнослужащих готовятся отправить в СИЗО. Об этом сообщает издание "Настоящее время" со ссылкой на слова сослуживца удерживаемых российских военных, ефрейтора Ильи Каминского.

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"Их держат взаперти в гараже, запирают там снаружи. Кормят раз в день какой-то баландой, завтра отправят в СИЗО", – сказал собеседник издания.

По данным журналистов, военнослужащие этой бригады ранее жаловались, что не могут уволиться со службы, а их командование оказывает давление и угрожает отправить с изолятор из-за отказа выполнять приказы. В публикации говорится, что 78 российских военных планировали уволиться и покинуть Украину, но после давления со стороны командиров около 50 из них передумали.

Ефрейтор Илья Каминский все еще настроен вернуться домой. По его словам, командование бригады угрожает отказникам отправить их в СИЗО под временно оккупированным Луганском.

[ + – ] Ефрейтор Каминский

Каминский добавил, что к ним приезжали сотрудники военно-следственного отдела по Херсонской и Днепропетровской областям, которые заставляли их писать объяснительные с утверждением о готовности воевать в Украине.

"Рапорта наши рвались, не принимались, мы писали порядка… За себя буду говорить, я писал около 20 рапортов. Ни один не был рассмотрен… Охота домой. У меня дочка родилась. Три месяца назад. Я до сих пор ее не видел", – сказал военный.

Напомним, недавно белорусский пограничник незаконно пересек украинскую границу, чтобы, как он утверждает, присоединиться к украинским войскам в войне против РФ.

Ранее мы писали о том, как жены российских оккупантов из Восточного военного округа потребовали вернуть с войны в Украине "морально и физически истощенных" мужей. По данным британской разведки, армия РФ страдает от отсутствия ротаций.