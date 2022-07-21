"Скоро буде багато сюрпризів": Єрмак анонсував перелом ходу війни

Глава ОП заявив, що Зеленський налаштований серйозно та готовий робити все для того, щоб було звільнено всю територію.

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент Володимир Зеленський налаштований серйозно для звільнення українських територій, тому буде перелом війни. Про це він написав у телеграмі.

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Нині Єрмак із Зеленським практично щодня обговорюють HIMARS, гаубиці М777, системи ППО, а також антиросійські санкції. Лідера України цікавить ефективність зброї, а також максимальне збільшення кількості постачання.

Також Андрій Єрмак заявив про швидку розмову зі Штатами, новий пакет військової допомоги. Очікуються не лише HIMARS, а й інша зброя. Важливо не дати ЗС РФ затягнути Україну у війну взимку.

"Президент налаштований серйозно і готовий робити все для того, щоб ми звільнили наші території якнайшвидше. Готовий говорити зі світовими лідерами, доводити позицію України. Багато залежить від навчання наших воїнів. Ми переламаємо хід цієї війни. Незабаром буде багато сюрпризів", — заявив голова ОП.

Також він додав, що вони перебувають на постійному контакті з військовим командуванням, тому відомо, що потрібно армії для перемоги на фронті.

Нагадаємо, Олена Зеленська виступила в Конгресі США, де попросила постачати Україні зброю та засоби ППО.

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