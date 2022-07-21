"Скоро будет много сюрпризов": Ермак анонсировал перелом хода войны

Глава ОП заявил, что Зеленский настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы была освобождена вся территория.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский настроил серьезно для освобождения украинских территорий, поэтому будет перелом войны. Об этом он написал в Телеграме.

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Ныне Ермак с Зеленским практически каждый день обсуждают HIMARS, гаубицы М777, системы ПВО, а также антирросийские санкции. Лидера Украины интересует эффективность оружия, а также максимальное увеличение количества поставок.

Также Андрей Ермак заявил о скором разговоре со Штатами, о новом пакете военной помощи. Ожидаются не только HIMARS, но и другое оружие. Важно не дать ВС РФ затянуть Украину в войну зимой.

"Президент настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее. Готов говорить с мировыми лидерами, доказывать позицию Украины. Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов", — заявил глава ОП.

Также он добавил, что они находятся на постоянном контакте с военным командованием, поэтому известно, что нужно армии для победы на фронте.

Напомним, Елена Зеленская выступила в Конгрессе США, где попросила поставлять Украине оружие и средства ПВО.

Ранее в ВВС Украины рассказали, сколько времени понадобится для освоения истребителей F-15 и F-16.