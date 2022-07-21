У Краматорську після ракетного удару під завалами досі перебувають люди — ДСНС (відео)

По Краматорську росіяни вдарили 19 липня, але рятувальники досі продовжують знаходити під завалами загиблих.

У Краматорську під завалами зруйнованої обстрілами російських окупантів школи досі можуть бути люди. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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Рятувальники ДСНС прибули на місце обстрілу вранці, 21 липня. Вони почали розбирати завал частково зруйнованого внаслідок обстрілу будівлі однієї зі шкіл міста.

Вже тоді у рятувальників з'явилися підозри про те, що в зруйнованій середній частині 3-поверхової будівлі школи під завалами можуть перебувати люди.

Увечері співробітники ДСНС знайшли у купі будівельного сміття, на яке окупанти перетворили будівлю школи, тіло чоловіка.

"Продовжується проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт у зруйнованій внаслідок обстрілу школі. Рятувальники виявили та вилучили тіло чоловіка", — повідомила пресслужба рятувальників.

Співробітники ДСНС припускають, що під завалами можуть бути ще інші люди.

Нагадаємо, 19 липня російська армія завдала чергового удару по Краматорську, постраждала центральна частина міста. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, російські військові вдарили по місту авіаційними ракетами. Станом на 14:00 було відомо як мінімум про одного загиблого цивільного. У житлових поверхах, які опинилися в епіцентрі удару, почалися пожежі.

Крім того, ЗС РФ завдали авіаракетного удару по спальних районах та приватному сектору Краматорська. Нардеп Олександр Гончаренко показав наслідки нічного ракетного обстрілу по місту і закликав місцевих жителів поки не повертатися додому.