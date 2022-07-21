В Краматорске после ракетного удара под завалами до сих пор находятся люди, — ГСЧС (видео)

По Краматорску россияне ударили 19 июля, но спасатели до сих пор продолжают находить под завалами погибших.

В Краматорске под завалами разрушенной обстрелами российских оккупантов школы до сих пор могут находиться люди. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Спасатели ГСЧС прибыли на место обстрела утром, 21 июля. Они начали разбирать завал частично разрушенного в результате обстрела здания одной из школ города.

Уже тогда у спасателей появились подозрения о том, что в разрушенной средней части 3-х этажного здания школы под завалами могут находиться люди.

Вечером сотрудники ГСЧС нашли в груде строительного мусора, в который оккупанты превратили здание школы, тело мужчины.

"Продолжается проведение аварийно-спасательных и поисковых работ в разрушенной в результате обстрела школе. Спасатели обнаружили и изъяли тело мужчины", — сообщила пресс-служба спасателей.

Сотрудники ГСЧС предполагают, что под завалами могут еще находиться другие люди.

Напомним, 19 июля российская армия нанесла очередной удар по Краматорску, пострадала центральная часть города. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, российские военные ударили по городу авиационными ракетами. По состоянию на 14:00 было известно как минимум об одном погибшем гражданском. В жилых этажах, оказавшихся в эпицентре удара, начались пожары.

Кроме того, ВС РФ нанесли авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору Краматорска. Нардеп Александр Гончаренко показал последствия ночного ракетного обстрела по городу и призвал выехавших местных жителей пока не возвращаться домой.