Окупанти РФ намагаються залучити молодь до проросійських організацій на Херсонщині, — ГУР

За даними розвідки, молодь у примусовому порядку залучають до участі в організаціях на кшталт "молоді будівельники Херсонської області".

Адміністрації окупантів на Херсонщині намагаються завербувати у "військово-патріотичні" організації. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Одна з цілей, яку мають окупанти, — формування проросійського світогляду серед української молоді. В окупованому обласному центрі вже формують громадські організації на кшталт "молоді будівельники Херсонської області", "молодь Херсона" та низку інших. Зазначається, що все частіше до участі в них насильно залучають молодь.

Окупанти також створюють аналогічні організації й для старшого покоління — "союз матерів Херсонської області" та "організація ветеранів Херсонської області".

Для створення картинки про "масову підтримку" молоддю новостворених організацій активно пропагується участь в організованому Міносвіти РФ проєкті "твій крок". Також Федеральне агентство у справах молоді РФ вже анонсувало проведення на окупованих територіях всеросійських дитячо-юнацьких конкурсів "планета великих змін" та "велика зміна".

Також "юнармійці" з "ДНР" візьмуть участь у військово-морському параді, що проходитиме у Пітері 31 липня. Їх запросили представники місцевого осередку "Юнармії".

Нагадаємо, за даними СБУ, чиновник у Херсоні допоміг перекинути техніку ЗС РФ із Криму. За це він отримав посаду керівника на захопленому залізничному підприємстві.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ готується до анексії півдня України. Готуються "референдуми" у Херсонській та Запорізькій областях.