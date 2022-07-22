Оккупанты РФ пытаются завлечь молодежь в пророссийские организации на Херсонщине, — ГУР

По данным разведки, молодежь в принудительном порядке привлекают к участию в организациях по типу "молодые строители Херсонской области".

Администрации оккупантов в Херсонской области пытаются завербовать в "военно-патриотические" организации. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Одна из целей, которую преследуют оккупанты — формирование пророссийского мировоззрения среди украинской молодежи. В оккупированном областном центре уже формируют общественные организации по типу "молодые строители Херсонской области", "молодежь Херсона" и ряд других. Отмечается, что все чаще к участию в них насильно привлекают молодежь.

Оккупанты также создают аналогичные организации и для старшего поколения — "союз матерей Херсонской области" и "организация ветеранов Херсонской области".

Для создания картинки о "массовой поддержке" молодежью новосозданных организаций, активно пропагандируется участие в организованном Минобразования РФ проекте "твой шаг". Также Федеральное агентство по делам молодежи РФ уже анонсировало проведение на оккупированных территориях всероссийских детско-юношеских конкурсов "планета больших перемен" и "большая перемена".

Также "юнармейцы" из "ДНР" примут участие в военно-морском параде, который пройдет в Питере 31 июля. Их пригласили представители местного отделения "Юнармии".

Напомним, по данным СБУ, чиновник в Херсоне помог перебросить технику ВС РФ из Крыма. За это он получил должность руководителя на захваченном ЖД предприятии.

Ранее сообщалось, что ВС РФ готовится к аннексии юга Украины. Готовятся "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях.